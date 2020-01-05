Kırıkkale olay yeri! 85 metre takla attıktan sonra dereye uçtu

KIRIKKALE’de ağaçlara çarptıktan sonra 85 metre takla atan otomobil dereye düşerek durdu. Kazada aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlara çarpan otomobil takla attı.

Dereye uçtu

112 Acil Servis ekipleri, 85 metre sürüklenerek dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme yapıldı

Otomobil de gaz kaçağı tespit edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilin yanmasına veya patlamasına karşı tedbir alındı. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, kazayla ilgili inceleme yaptı.