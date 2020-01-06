Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin TL değerindeki soruda izleyenler ekrana kilitlendi
ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu haftada 125 bin değerindeki soru izleyicileri ekrana kilitledi.
Fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Muharrem Mert Şenol beyin karşısına çıkan 125.000 TL değerindeki sorunun cevabı tüm Türkiye tarafından merak edildi, izleyenler adeta ekrana kilitlendi.
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1982'de David Grundman'ın eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından en çok merak edilenler arasına girdi.
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Herkes 125 bin lira para ödülü için yarışan Mert Bey'in ne cevap vereceğini merakla bekledi.
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Yücel Bey kazanacağı para ile hayaller kurmaya devam ederken kaybedeceği para ile de neler yapamayacağını hesap etti.
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