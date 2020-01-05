Süper Ligde Lukas Podolski sürprizi heyacan yarattı

Galatasaray'ın ardından Japonya'ya transfer olan Lukas Podolski için Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un da devreye girdiği iddiası spor camiasını heyecanlandırdı.

Vissel Kobe ile olan sözleşmesi yakın zamanda sona erecek olan Lukas Podolski'nin bu kez Meksika Ligi'ne transfer olacağı iddiası gündemde.

Süper Lig ekibi de peşinde

Meksika Ligi'nin köklü ekiplerinden Monterrey'in Podolski'nin transferi için adım attığı belirtiliyor. Japonya'dan sonraki durağı merakla beklenen Podolski'nin peşinde Türkiye'den de takımlar olduğu belirtileriken Brezilya'dan Flamengo'nun da girişimlerinin olduğu yazılmıştı.

Lukas Podolski ile Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un da ilgilendiği ve transfer için nabız yokladığı iddia edildi.

Alman futbolcu Japonya'da kaldığı 3. yılda 18 gol 9 asistlik performans gösterdi.