Ortadoğu diken üstünde! Danimarka ve İsveç Irak'taki eğitim faaliyetlerini askıya aldı

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'yu ateş çemberine soktu. İsveç ve Danimarka silahlı kuvvetleri, ABD üslerinin vurulmasından sonra Irak'ta eğitim görevlerini durdurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD operasyonuyla öldürülmesinin ardından tansiyon giderek yükseliyor. İran'ın misilleme mesajları verdiği ABD'nin kontrolündeki pek çok bölge hedef alındı.

İsveç ve Danimarka Irak'ta eğitim görevlerini durdurdu.

İsveç silahlı kuvvetlerinden açıklama

İsveç silahlı kuvvetler sözcüsü Kristina Swaan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Askeri bir göreve katılmak her zaman risklidir. Personelimiz çok iyi hazırlanmış olmasına rağmen, personelimizin güvenliği önceliklidir. Bu nedenle de görevimizi durdurduk.

Eğitimleri durduruldu

70 asker ve subayı içeren İsveç misyonu, Ağustos 2015'te Irak'ın davetiyle Orta Doğu'ya gönderilmişti. Ritzaus haber ajansı, Danimarka silahlı kuvvetlerinin, İçişleri Çözümü Harekatı'nın bir parçası olarak Irak birliklerinin eğitimini durdurduğunu açıkladı. Danimarka ayrıca NATO'nun krallığın 10 personeliyle temsil edildiği Bağdat'taki misyonuna katılımını da askıya aldı.

Bağdat büyükelçiliği yakınına füze atıldı

Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet katyuşa roketi atıldı. Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliği'nde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi. Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı. Patlama sesleri duyulduğu esnada Bağdat semalarında da ABD helikopterleri görüldü.