'Hükümetin devreye girmesiyle, Sabancı TEMSA'yı geri alıyor' iddiası

İsviçre merkezli fon şirketi True Value Capital Partners'a satılan ve yaşadığı mali kriz nedeniyle geçen ay üretimi durduran ve ardından konkordato ilan eden TEMSA'nın, Sabancı Holding tarafından geri alınacağı iddia ediliyor.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, True Value Capital Partners'a satılan TEMSA’nın borçları ile birlikte Sabancı Holding tarafından geri alınacağı iddia ediliyor.

Hükümete yakın kaynaklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın konuyla bire bir ilgilendiğini belirtirken, TEMSA yetkilileri ise henüz kendilerine bu yönde bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Adana iş dünyası temsilcileri de TEMSA’nın Sabancı’ya devri konusunda hükümetin devreye girdiğini ve bu konuda yakında önemli bir açıklama yapılacağı duyumunu aldıklarını söyledi.

Adana’nın önde gelen yerel gazetelerinden Refleks’in yazarı Mehmet Uluğtürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine Sabancı Holding’in TEMSA'yı geri alacağını, bir kamu bankasının da hissedar olacağı yeni bir yapılanmaya gidileceğini yazdı.

Öte yandan 26 Aralık perşembe günü Adana Ticaret Sicil Gazetesi’nde, TEMSA Araştırma Geliştirme ve Teknolojileri A.Ş şirketinin Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve AŞ.’ye devredildiği bilgisi yer aldı. Şirket yetkilileri, bu devir işleminin Gebze’de grup iştiraki olan ve atıl durumda bekleyen ve çalışanı olmayan düşük blançolu Ar-Ge şirketinin ana şirket altında birleştirilmesi olduğunu, yeniden Sabancı’ya devir ile ilgili bir durum olmadığını söyledi.

Üretime ara verildi, konkordato süreci başladı

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA, mali borçları nedeniyle 10 Aralık’ta üretimi durdurma kararı almıştı. Üretimin durdurulmasının ardından, şirketin vadesi dolan kredi ve teminatlarını ödenmediği gerekçesiyle TEMSA’ya bankalardan haciz başlatılmıştı. TEMSA’nın yaklaşık 200 milyon dolar civarındaki borcu olduğu biliniyor. Bankalar tarafından başlatılan haciz işlemleri sonrası yapılan görüşmeler sonucunda konkordato da ilan edilmesi kararı alındı. Konkordato sürecinin henüz sonuçlanmadığı belirtiliyor.

Mayıs 2018’de İsviçreli fona satılmıştı

Sabancı Holding, TEMSA Ulaşım Araçları’ndaki sahip olduğu hissenin tamamını mayıs ayında 182.7 milyon liraya İsviçre merkezli True Value Capital Partners isimli fon şirketine satmıştı. Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirilmişti.

1968 yılında kurulan ve 1987’den beri Adana’da faaliyetleri sürdüren TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor. 3 bini çalışanı olan şirket, Türkiye dışında, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi önde gelen ekonomilerdeki önemli pazar payıyla dünya çapında 70’e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.