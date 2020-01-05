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Trump'ın 'vururuz' çıkışına İran Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt

İRAN Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'vururuz' tehditine verdiği karşılıkta "ABD Tahran'la askeri çatışmaya girecek cesaretten yoksun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik 52 hedef noktası belirledikleri ve saldırı durumunda 'hızlıca vuracaklarını' Twitter'dan duyurdu. Trump'ın bu açıklamasına karşılık olarak İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri, "ABD Tahran'la askeri çatışmaya girecek cesaretten yoksun" yanıtını verdi.

"Süleymani başka yerleri vurma hazırlığı yapıyordu"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hava saldırılarına karşı açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın bir daha saldırıda bulunduğu zaman ülkeye ait 52 sahayı vurmakla tehdit etmişti. Trump, şu ifadeleri kullanmıştı: Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu.

"52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız" açıklaması

İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor.

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