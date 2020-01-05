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Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleymani için şehit dedi mi?

İRAN ve ABD arasında büyük bir savaşın fitili ateşlendi. Gerginlik hat safhadayken Türkiye'yle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Erdoğan Süleymani için Ruhani'yi aradı. İran'ın Ankara Büyükelçiliği Erdoğan'ın Süleymani için şehit dediğini iddia etti ancak gerçek ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi arayarak taziyelerini iletti. İran Büyükelçiliği yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın "şehit Süleymani' dediğini belirtirken sonrasında yalanlama geldi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Erdoğan'ın Kasım Süleymani için şehit ifadesi kullandığı aktarıldı. Büyükelçiliğin paylaşımında Erdoğan'ın, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor. İran halkı, sizin ve Rehber'in öfkesinin farkındayım" ifadelerini kullandığı belirtildi ancak yalanlama geldi.

Görüşmeye dair bilgi paylaşıldı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından görüşmeye dair bilgi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymani'nin cenaze törenini izlediğinin belirtildiği paylaşımda, Erdoğan'ın, "Bu görüntüler, Irak halkının General Süleymani'ye sevgisinin tezahürüydü" ifadelerini kullandığı bilgisi verildi.

TRT World'ün haberi Büyükelçiyi yalanladı

Üst düzey bir yetkilinin TRT World’e yaptığı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım Süleymani’nin öldürülmesi ile ilgili Ruhani ile görüştü. Erdoğan, Süleymani ile ilgili “şehit” kelimesini kullanmadı. Erdoğan, Ruhaniye gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

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