Meteoroloji alarm verdi! Doğuya kar Marmara'da fırtına ve yağış
Meteoroloji'den Marmara için gece saatlerinde kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan Doğu'da bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceğini belirtti. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.
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Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Hakkari’de eksi 4, Bitlis’te eksi 2 ve Muş’ta 1 derece olması beklenmektedir.
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Marmara'ya fırtına uyarısı
İstanbul ve çevre illerde yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Marmara’da hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması beklenirken, rüzgar hafif ve orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.
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