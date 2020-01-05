Meteoroloji alarm verdi! Doğuya kar Marmara'da fırtına ve yağış

Marmara'ya fırtına uyarısı

İstanbul ve çevre illerde yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı. Marmara’da hava sıcaklığının mevsim normallerinde olması beklenirken, rüzgar hafif ve orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.