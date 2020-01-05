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İran Meclis Başkanı Ali Laricani'den ABD Başkanı Trump'a çağrı

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesinin hiçbir uluslararası kurala uymadığının altını çizerek Trump'a ABD askerlerini bölgeden çekmesi çağrısı yaptı.

İran Meclisi'nde milletvekillerine hitap eden Ali Laricani, "Bir ülkenin uluslararası havalimanında ABD güçleri, helikopter ve uçakla İran ve Irak'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu olay, hiçbir uluslararası kurala uymamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Süleymani'nin hedef alınması savaş terörü"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Süleymani'yi hedef almasının savaş terörü olduğuna işaret eden Laricani, Süleymani'nin öldürülmesinin bölge ve dünya koşullarını değiştirdiğini belirtti. Amerikalı yetkililerin, Süleymani'nin Suriye, Lübnan ve Irak'ta ABD güçlerine yönelik saldırılarda bulunacağı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Laricani, "Bu iddia yalandan başka bir şey değil. ABD halkı ve meclisi, bunun, bir terör cinayetinin üzerini örtme çabasından başka bir şey olmadığını bilmelidir." diye konuştu.

İran Meclis Başkanı Laricani, Trump'a "ABD askerlerini bölgeden çekme" çağrısı yaptı.

"Kahrolsun Amerika" sloganları

Öte yandan milletvekilleri, Laricani'nin konuşması öncesinde meclis kürsüsü önünde toplanarak "Kahrolsun Amerika" sloganları attı.

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