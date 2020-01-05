Mısır ordusundan tansiyonu yükseltecek hareket! Akdeniz'de tatbikat

Mısır Silahlı Kuvvetleri, her türlü teçhizat ve silah kullanarak ordu birliklerinin Akdeniz'de askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tatbikata Mısır’a ait Mistral gemilerinden bir tanesinin ve bir denizaltının, ayrıca deniz özel kuvvetleri birliklerinin katıldığı kaydedildi.

Mısır'dan açıklama

Mısır'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Her tür teçhizat ve silah kullanarak kara ve deniz operasyonları sırasında donanmanın çeşitli birimleri arasındaki etkileşim, taktik planlama ve özel kuvvetlerin operasyonlarının koordinasyonu üzerinde çalışıldı.