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Mısır ordusundan tansiyonu yükseltecek hareket! Akdeniz'de tatbikat

Mısır Silahlı Kuvvetleri, her türlü teçhizat ve silah kullanarak ordu birliklerinin Akdeniz'de askeri tatbikat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tatbikata Mısır’a ait Mistral gemilerinden bir tanesinin ve bir denizaltının, ayrıca deniz özel kuvvetleri birliklerinin katıldığı kaydedildi.

Mısır'dan açıklama

Mısır'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Her tür teçhizat ve silah kullanarak kara ve deniz operasyonları sırasında donanmanın çeşitli birimleri arasındaki etkileşim, taktik planlama ve özel kuvvetlerin operasyonlarının koordinasyonu üzerinde çalışıldı.

Ne olmuştu?

Mısır’ın Akdeniz’deki tatbikatı, bölgede giderek tırmanan gerilim ortamında gerçekleşiyor. Mısır ile komşu olan Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) geçen yılsonu Türkiye'den resmi olarak askeri yardım talebinde bulunmuştu. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi geçen Perşembe TBMM'de kabul edilmişti. Mısır, çoğu Arap ülkesi gibi, Türkiye'nin Libya çatışmasına olası askeri müdahalesine katiyetle karşı çıkıyor. Kahire birçok kez bu durumun tüm Akdeniz bölgesinde gerilimin tırmanmasına yol açabileceğini açıklamıştı.

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