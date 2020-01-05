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Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu ortaya çıktı

Ölümü dünya ülkeleri tarafından 3. dünya savaşının başlangıcı olarak gösterilen Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Süleymani'nin zulümlerini de akıllara getirdi. Halep'in yok olmasının baş sorumlusu olan Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu ortay çıktı.

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani Bağdat'tan önce sırasıyla Şam'da ve Beyrut'taydı. ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyami geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece Bağdat'ta öldürüldü.

Bir grup ABD'nin öldürdüğü Süleymani'nin arkasından ağlarken; İranli komutanın parmağı bulunan zulümler de akıllarda.

Halep'i yerle bir etti

Suriye'deki iç savaşta Esad'a destek veren İran'ın önemli isimlerindne olan Kasım Süleymani Halep'in adeta yok olmasında da baş sorumlu.

Orta Doğu politikası ondan sorumlu

2000 yılında Irak'ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye kendini "Benim adım Kasım Süleymani. Şunu bilmelisin ki İran’ın Irak, Lübnan, Gazze ve Afganistan politikalarını ben kontrol ederim." diye tanıtan Süleymani Bağdat'ta öldürülmeden önce Beyrut'ta oradan önce de Şam'daydı.

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