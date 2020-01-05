Atiye kaç bölüm Atiye 1. sezon bölümleri kaç dakika?

Atiye dizisi 8 bölümden oluşan 1. sezonu ile Netflix'te yayınlandı. İlk sezonu ile sosyal medyayı yıkan Atiye dizisi merak konusu oldu. Göbeklitepe'deki gizemli olayları konu alan Atiye konusu nedir, nerede çekilde ve Atiye dizisi oyuncuları kimler birlikte tanıyalım..

Atiye dizisi 8 bölümlük 1. sezonu ile olay oldu, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerinde olduğu Atiye dizisi Netflix'in 2. dizisi oldu. Şanlıurfa Örencik Köyü yakınlarında olan Göbeklitepe'nin ilginç hikayesini mistik şekilde anlatan Atiye dizisinin konusu ise Göbeklitepe'de yapılan keşifler sonucu ortaya çıkan sembolun ressam Atiye'nin çocukluktan beri çizdiği sembolle aynı olması sonucu yaşananlar. Atiye dizisini televizyonda yayınlanmıyor. Diziyi izlemek için Netflix üyeliğinizin olması şart. Peki Atiye dizisi nasıl, nereden izlenir, konusu ve Atiye oyuncuları kimler?

Atiye nereden ve nasıl izlenir: Atiye (The Gift), Türkiye'de yayın hakları da elinde bulunda bulunduran Netflix dizi-film platformu aracılığı ile izlenebiliyor. Yeni sezon bölümlerini izlemeniz için Netflix üyesi olmanız gerekiyor.

Atiye oyuncuları kimler:

Atiye oyuncu kadrosunda Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi gibi isimlerin yer alıyor.

Atiye dizisi konusu:

OG Medya tarafından Onur Güvenatam’ın yaratıcılığında hayata geçirilen Atiye dizisinin baş yürütücülüğünü Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George; yapımcılığını ise Alex Sutherland üstleniyor. Jason George ve Nuran Evren Sit’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık oturuyor.

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye’nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

Anadolu topraklarından geçerek İstanbul’dan Göbeklitepe ve Nemrut’a uzanan bir hikaye anlatan dizide geçmişle gelecek, ruhsal olanla gerçek olan, keşifle dönüşüm iç içe geçiyor.

Netflix ücretleri ne kadar 2020

Bilgisayara uyumlu televizyon, cep telefonu ve tablette izleyebileceğiniz Netflix'te ücretlendirmeler şöyle;

Temel: 17,99 TL

Standart: 29,99 TL

Özel: 41,99 TL

1- Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17.99 TL.

2- Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 29.99 TL.

3- Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 41.99 TL.