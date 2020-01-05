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TOGG'dan Twitter'da yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Yerli otomobilin görkemli tanıtımından sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Twitter hesabından yeni bir paylaşım geldi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin yerli otomobilin tanıtılmasından sonra sessizliğe bürünmedi şimdi de 'bulmacalı' bir paylaşım yaptı.

TOGG'dan yerli otomobil ile ilgili yeni paylaşım

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

#TürkiyeninOtomobili'ne dair parçaları birlikte birleştiriyoruz. Üstelik tüm kelimeleri bulup yanıt olarak yazan ilk 51 kişiye ön gösterim aracımızın tasarım sürecindeki son eskiz çalışması isme özel olarak hediye! Kazananları 07.01.2020 tarihinde açıklayacağız.

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