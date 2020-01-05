Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul'u eski eşi Suna Selen anlattı!

Eşiyle tanışma hikayeleri ise bir başka. Rol icabı aşık oluvermişler ve öyle devam etmiş. Onu da şu şekilde anlatıyor: "Bulvar Tiyatrosu’nda birlikte çalıştık. O dönem ben evliydim. Bir yıl dostane çalıştık ve aramızda hiçbir yakınlaşma olmadı. Bir yılın ardından ben boşandım. Münir’le ‘Leyleğin Ömrü’ diye bir oyunda beraber rol aldık. Oyunda kız oradaki ressama aşık oluyordu. Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu."