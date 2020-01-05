Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul'u eski eşi Suna Selen anlattı!
Ustaların ustası ve Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul 5 Ocak 2018'de 93 yaşında kaybettik. Efsaneler unutulmuyor ve özlemleri derinleşiyor. Unutulmaz ismi eski eşi Suna Selen Posta gazetesine anlattı.
Sune Selen 14 yıllık birlikteliklerini biz her şeyden mutlu olan insanlardık diye dile getiriyor. Münir Özkul'la 6 yıl evli kalan ve 14 yıllık birlikteliklerini olan Selen Münir oynadığı karakterler gibi dünyanın en iyi insanıydı ondan çok şey öğrendim diye anlatıyor.
Ne öğrendiniz sorusuna ise şu yanıtı veriyor Selen: "Her zorluğa rağmen hayatın yaşamaya değer olduğunu ve insanın dünyaya gelmesinin bile bir mucize olduğunu öğrendim. Hele tiyatro ve sanat konusundaki disiplini en büyük öğretisiydi. Babası vefat ettiğinde öğle namazında cenazesini kaldırdı ve o saat 15.00’da sahneye çıkıp ‘Bana Çiçek Yollama’ oyununu oynadı. Çok saygı duydum."
Eşiyle tanışma hikayeleri ise bir başka. Rol icabı aşık oluvermişler ve öyle devam etmiş. Onu da şu şekilde anlatıyor: "Bulvar Tiyatrosu’nda birlikte çalıştık. O dönem ben evliydim. Bir yıl dostane çalıştık ve aramızda hiçbir yakınlaşma olmadı. Bir yılın ardından ben boşandım. Münir’le ‘Leyleğin Ömrü’ diye bir oyunda beraber rol aldık. Oyunda kız oradaki ressama aşık oluyordu. Hani rol icabı aşık hissederler ve sonra bu gerçek olur ya, bizimki de öyle oldu."
Rol arkadaşlığında daha çok aşık olduğunu da şöyle dile getiriyor: Asıl oyunda çok aşık oynamıştım. Bizimkisi büyük bir aşktan ziyade çok iyi bir arkadaşlıktı. Arkadaşlık, hayranlık, sevgi başka, aşk başkadır. Vurulma ve aşk bence Münir ile Umman arasında olandı. Onun için Umman ile Münir aşkının hakkını yiyemem. Gerçek aşk onlarınkiydi.