ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan gerilimi artıracak Süleymani suikastı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İranlı General Kasım Süleymani suikastına ilişkin "İran yönetiminin Trump'ın görüşünü ve mesajını açıkça aldığına şüphem yok" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ABC News'e açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Bugün dünyanın daha güvenli bir yer olduğu kesin. İstihbarat kaynakları Süleymani üzerindeydi." diye konuştu.

Pompeo, ABD hedeflerine saldırıları organize eden karar vericilere yaptıkları saldırıların devam edeceğini de söyledi.

ABD Büyükelçisi'ne nota

Öte yandan Irak yönetimi, ABD'nin düzenlediği hava saldırıları yüzünden Amerika'nın büyükelçisine nota verdi.

Trump tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hava saldırılarına karşı açıklamalarda bulunmuştu. Trump, İran'ın bir daha saldırıda bulunduğu zaman ülkeye ait 52 sahayı vurmakla tehdit etmişti.

Trump'ın yaptığı açıklama şöyle: Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor.

"52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız"

(Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor.