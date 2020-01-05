Erdoğan yerli otomobilin fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin fiyatı konusundaki tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan, otomobilin fiyatının halkın rahatlıkça alabileceği bir fiyatta olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin CEO'sunun yurt dışında kendisini ispatlamış bir isim olduğunu söyledi. Yerli otomobilde 3 farklı tasarım bulunduğunu ifade eden Erdoğan, fiyat tartışmalarıyla ilgili de sürümden kazanmak için halkın rahatça alabileceği bir fiyatta olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN TÜRK- Kanal D ortak yayınında yerli otomobil ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın yerli otomobille ilgili sözleri:

"İlk arkadaşlar tasarımını getirdiği zaman. Bana ayrı bir heyecan vermişti. 5 Babayiğit bu işe girdi ve atılan adımda CEO arkadaşımız kendisini yurt dışında ispatlamış biridir. 3 tasarım ortaya çıkmış vaziyette. İçinde bir rahatlık, konfor var. Boyuma rağmen içinde rahat oturuyorum. Tam manasıyla testler bittiğinde hız noktasında mesafe alabiliyor. Bu yılın sonu itibariyle teste büyük adım atmış olacaklar ama. Fabrikanın yerini belirledik. 1 milyon metrekarelik bir alan üzerinde Gemlik'te deniz kenarında bir yer veriyoruz. Çünkü ticarette ulaşım önemli. İhracat altyapısı da iyi olursa hem kazandıracak hem de dünyada otomobiliniz iyi bir yer edinecek. Halkımızın rahatlıkla alabileceği bir fiyatta olacak diye düşünüyorum. O olmazsa sürümden kazanma felsefesi işlemez. Biz elektrikli bir otomobil yapıyoruz."