Konya'da sağanak etkisini gösterdi! Yollar göle döndü

KONYA'da akşam saatlerinde şiddetini artıran ve sabaha kadar süren sağanak kentin cadde ve sokaklarını göle çevirdi.

Sabah saatlerinde sağanağa yakalanan vatandaşlar saçak altlarına sığınırken, trafik akışı da ağırlaştı.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan duyuruda, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kuvvetli ve yoğun kar uyarısı

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkisini göstereceği belirtilen duyuruda, yağışların Konya, Karaman ve Niğde'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.