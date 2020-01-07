HABER /  EĞİTİM

YÖK'ten yerli otomobil hamlesi! Doktoralı mühendis yetiştirecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi"ne yeni bilim alanları eklendi.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, yükseköğretim tarihinde ilk kez kurgulanarak 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen "YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK'ün verdiği burs miktarı, TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla "çift burs" imkanı ile aylık 4 bin 500 lirayı buluyor.

YÖK'ün 2020 vizyonunda, proje kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kişi sayısının 5 bine çıkarılması hedefi de yer alıyor.

- Türkiye'nin otomobili için doktoralı mühendisler yetiştirilecek

Yükseköğretim Kurulu, tüm Türkiye'nin yerli otomobil heyecanını katlayacak yeni bir karara imza attı. "Türkiye'nin Otomobili"nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi.

YÖK'ün doktora programlarına, "elektrikli ve hibrid araçlar" dışında,  "enerji depolama", "güç elektroniği" ve "motor teknolojileri" başlığıyla 3 yeni bilim alanı daha dahil edildi. 

4 bin 500 lira burs imkanı

Bu alanlarda doktora yapmak isteyenler, 4 bin 500 lirayı bulan burs imkanından yararlandırılacak.

YÖK, 10 Ocak'a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak. Bu başvuruların sonuçlanmasının ardından, doktora yapmak isteyen öğrenciler bu üniversitelere başvurabilecek. 

Üniversitelerde halen otomotiv sektörüne yönelik eğitim veren "Otomotiv Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ile Makine" ön lisans programları da bulunuyor.

- Kurumlardan gelen talepler dikkate alınıyor

YÖK yetkilileri, doktora programlarındaki tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri mutlaka dikkate aldıklarını belirtiyor.

YÖK'ün doktora programlarına eklenen bölümler arasında ayrıca, "Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, savunma teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon" da bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi
Ahmet Davutoğlu'yla ilgili olay iddia! Hillary Clinton tarafından yanıltıldı
Bakan Pekcan açıkladı! Araç alım satımında yeni dönem başladı
Son dakika haberi! İran Meclisi ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti
Ticaret Bakanlığı açıkladı! Patates ve kuru soğanın yurt dışı satışına kısıtlama
Bülent Arınç'ın damadının itiraz dilekçesinde bomba FETÖ itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 108 çatı uçtu 128 ağaç devrildi 3 istinat duvarı çöktü
2022 maaşı ocak ayında ne zaman ödenecek kaç para oldu?
Okan Buruk: Arda dönerse kucaklarım
Galatasaray'da Belhanda için kritik hamle! Zarar etmeye bile razılar
Uzmanlardan D vitamini takviyesi uyarısı
Ankara'da okulları tatil mi? Kent felç Ankara Valiliği 7 Ocak kararını açıkladı
Yorumlar 3 yorum