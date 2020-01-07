Hyalüronik asit nedir kullanmadan önce bunları okuyun!

Son günlerde cilt bakımı ve kırışık giderici kozmetik ürünlerle gündeme gelen hyalüronik asit çok da tanıdık olduğumuz bir detay değil. Hyalüronik asit nedir, ne için kullanılır, hangi besinlerde var gibi merak edilen tüm soruları sizler için yanıtladık.

Asit kelimesinin sizi korkutmasına izin vermeyin. Tüm asitler, cilt rutinimizde farklı roller üstlenir ve hyalüronik bu asitlerin içinde en son korkmanız gereken olabilir.

Temel olarak açıklamak gerekirse “nem mıknatısı” olan bu asit türü; cildinizin temel ihtiyacını karşılamak üzere harika bir seçenek.

Hyaluronik asit aslında cildin hücrelerinde üretilen ve doğal olarak meydana gelen bir maddedir. Birincil yararını ise cildin nemi korunmasına yardımcı olmak olarak tanımlayabiliriz.

Hyaluronik asidi hangi yaş grubu kullanabilir?

20’ler ve 30’lar; hyaluronik asidi cilt bakım rutinine eklemek için harika bir zaman dilimidir. 20’lerde edindiğiniz iyi cilt bakımı alışkanlıkları sizi kusursuz 30’lara taşıyacaktır. Hyaluronik asit, cildi doğuştan dolgunlaştırır.

Hyaluronik asit kullanırken dikkat!

Hayır, hyaluronik asit lisanslı bir tıbbi profesyonel tarafından enjekte edildiğinde de güvenlidir, doğrudan cilde uygulandığında da. Yalnızca hamile kadınlarda ve emzirenlerde etkileri kesin bilinmediğinden bu süreçte dikkatli olunmalı.

Hyaluronik asit kullanırken bunları tüketin!

Tabii ki bu asit ile birlikte tüketilmesi; etkiyi arttıran besinler var. Lifli yeşil gıdalar, kemik suyu, edamame, tatlı patates ve turunçgiller; mevcut etkiyi destekleyecek gıdalardan bazıları…