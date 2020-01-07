Ekrem İmamoğlu su sorununu Elif Naz’ın resmiyle anlatacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su sorununu anaokulu öğrencisi Elif Naz Koçak’ın resmiyle anlatacak.

Engelliler Merkezi ve Sancaktepe İlköğretim Okulu’nu da ziyaret eden İmamoğlu, 5 yaşındaki Elif Naz Koçak’ın kendisine hediye ettiği, üzerinde ‘Suyumuzu boşa akıtmayalım’ yazılı resimle yakından ilgilendi.

“İşte tam istediğim şey buydu”

İmamoğlu, “İşte tam istediğim şey buydu” diyerek, minik öğrenciden “Bu resmi çarşamba günü yapacağım su çalıştayında kullanabilir miyim?” diye izin istedi.

Belediye başkanı ile ilginç diyalog

İmamoğlu ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı arasında belediye binasından çıkarken ilginç bir diyalog da yaşandı.

İmamoğlu palto almadığı için Lokman Çağrıcı’ya “Islanmayın” dedi. Çağrıcı da İmamoğlu’na, “Islanalım. Gökten para yağıyor” diye yanıt verdi.