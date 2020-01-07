HABER /  DÜNYA

İran ABD için 13 intikam senaryosu hazırladı! 'ABD için tarihi kabus olacak'

İRAN'ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı Ali Şamhani, 13 intikam senaryosu hazırladıklarını belirterek, 'en zayıf senaryonun bile ABD için tarihi kabus olacağı'nı vurguladı.

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta suikastla öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşının bugün toprağa verilmesi beklenirken, Tahran yönetimi misilleme planlarını hazırlıyor.

"13 intikam senaryomuz var"

ABD ve İran karşılıklı olarak birbirine tehditler savururken İran intikam almak için son derece kararlı. Son olarak, ülkenin en üst düzey güvenlik yetkililerinden Ali Şamhani, “13 intikam senaryomuz var” diyerek tartışmaları alevlendirdi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Ali Şamhani'nin yaptığı açıklama şöyle:

Amerikalılar şunu bilmeli ki, konseyde şu ana dek 13 intikam senaryosu ele alındı ve en zayıf senaryo üzerinde uzlaşılsa bile, bunu hayata geçirmemiz Amerikalılar için tarihi bir kabus olacaktır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu ve kırmızı kodlu uyarı! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK'ten yerli otomobil hamlesi! Doktoralı mühendis yetiştirecek
Libya Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nden Türkiye'yi kızdıracak açıklama!
Hafter milisleri sahil kenti Sirte'yi ele geçirdi
Ahmet Davutoğlu'yla ilgili olay iddia! Hillary Clinton tarafından yanıltıldı
Bakan Pekcan açıkladı! Araç alım satımında yeni dönem başladı
Son dakika haberi! İran Meclisi ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti
ÖNCEKİ HABERLER
Salih Tuna'dan çok konuşulan İran yazısı
Ekrem İmamoğlu su sorununu Elif Naz’ın resmiyle anlatacak
Konya'da sağanak etkisini gösterdi! Yollar göle döndü
E okul.meb girişi nasıl yapılır e okul VBS girişi yapma
Hüseyin Cimşir’den yönetime transfer şartı
Acun Ilıcalı eşleri kimdir Acun'un boşandığı eşlerinin isimleri ne ?
Yorumlar 6 yorum