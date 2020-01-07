İran ABD için 13 intikam senaryosu hazırladı! 'ABD için tarihi kabus olacak'

İRAN'ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in askeri danışmanı Ali Şamhani, 13 intikam senaryosu hazırladıklarını belirterek, 'en zayıf senaryonun bile ABD için tarihi kabus olacağı'nı vurguladı.

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta suikastla öldürdüğü İranlı General Kasım Süleymani'nin naaşının bugün toprağa verilmesi beklenirken, Tahran yönetimi misilleme planlarını hazırlıyor.

"13 intikam senaryomuz var"

ABD ve İran karşılıklı olarak birbirine tehditler savururken İran intikam almak için son derece kararlı. Son olarak, ülkenin en üst düzey güvenlik yetkililerinden Ali Şamhani, “13 intikam senaryomuz var” diyerek tartışmaları alevlendirdi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney’in askeri danışmanı Ali Şamhani'nin yaptığı açıklama şöyle:

Amerikalılar şunu bilmeli ki, konseyde şu ana dek 13 intikam senaryosu ele alındı ve en zayıf senaryo üzerinde uzlaşılsa bile, bunu hayata geçirmemiz Amerikalılar için tarihi bir kabus olacaktır.