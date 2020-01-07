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Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Medipol Başakşehir, adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

''Yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi''
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

''Kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz''
Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.''



Yeni adresi neresi olacak
Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı. Adı Galatasaray'la anılan Arda Turan'ın yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.

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