Toshiba yeni bilgisayar modelini sergiledi

Bir zamanlar özellikle dizüstü bilgisayar modelleriyle adından epey söz ettiren Toshiba, pazardaki sessizliğini uzun süredir koruyordu.

Bir zamanlar özellikle dizüstü bilgisayar modelleriyle adından epey söz ettiren Toshiba, pazardaki sessizliğini uzun süredir koruyordu. Bu uzun bekleyişin ardından da hiç beklenmedik bir şekilde Toshiba CES 2020 fuarında yeni dizüstü bilgisayar modelini sergiledi.

Uzun zaman ardından pazara geri dönen Toshiba Dynabook modeli ile birlikte ince ve hafif taşınabilir bir dizüstü bilgisayar sunuyor. Bilgisayarda 13.3 inç boyutunda IGZO teknolojisi ile üretilen ekrana yer veriliyor. Bu ekran, 470 nit değeriyle birlikte oldukça ideal bir parlaklık imkanı da kullanıcılara sunuyor.

En çekici özelliği ince yapıda olması

Ayrıca bilgisayarın tasarım tarafında dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise ince yapıda olması ve bu ince yapıyı 860 gram değerinde ağırlık ile birlikte sunması oluyor. Böylece bilgisayar oldukça kolay taşınabilir yapıda oluyor.

Donanım tarafında da en yeni teknolojilerden taviz vermeyen bilgisayarın Intel’in son nesil U serisi işlemcilerini kullanıyor. Bilgisayarın bataryası ise 14 buçuk saate kadar kullanım ömrü imkanı sunuyor.

Özellikle ergonomik açıdan oldukça başarılı olan bilgisayarın satış fiyatı ise 1600 dolar şeklinde.