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Rusya Suriye'den Libya'ya paralı asker gönderdi

Anadolu Ajansı

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın koordinasyonuyla, darbeci general Halife Hafter saflarında savaştırmak için Suriye'den Libya'ya paralı asker sevk etti.

Londra merkezli Arab el-Cedid gazetesinin haberine göre, son üç gün içinde Suriye'den getirilen Rus paralı askerleri taşıyan, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, Bingazi Havalimanı'na indi.  

BAE ve Mısır'ın koordinasyonuyla gönderilen paralı askerler, Moran ve Schit isimli iki güvenlik şirketinin çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Rus güçleri için çalışan bazı Suriye vatandaşları da, Libya'ya gönderildi.

Haberde ayrıca, Rusya'nın bu hamlesinin, "Libya'da, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) destek veren Türkiye'ye karşı, elini güçlendirmeyi amaçladığı" ifade edildi.

Libya'daki durum

Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık 2019'da Trablus'a yönelik, "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Buna karşılık, ülkenin batısında, başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Hafter'i destekleyen yabancı savaş uçakları, geçen cumartesi Trablus'taki askeri bir okula, öğrencilerin yatış saati öncesi bahçede toplandıkları sırada hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Hafter saflarında Rus şirketi Wagner Grup'a mensup paralı askerlerin sayısının giderek arttığına ilişkin çok sayıda haber, kamuoyuna yansımıştı.  

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