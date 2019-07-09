Libya'da alıkonulan 6 Türk gemici İstanbul'a geldi

“Tanışacağız diye gittik meğerse bizi esir almışlar”: Alıkonulan Türk denizcilerden bir diğeri Eyüp Eryılmaz da , “Liman taramasına gitmiştik. Bizi toplu bir şekilde arkadaşlarla tanışacağız diye götürdüler. Tanışacağız diye gittik meğerse bizi esir almışlar farkında değiliz. Karakolda gece yarısına kadar tuttular ertesi gün bir kampa götürdüler. Bizi tek sıraya dizdiler karşımıza da silahlı adamlar geçti. Psikolojimiz bozuldu. Daha sonra Cumhurbaşkanımız ve devlet baskısı olunca bizi serbest bırakmak zorunda kaldılar” şeklinde konuştu.