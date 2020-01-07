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CNN Türk'te Zafer Şahin ile İsmail Saymaz Libya yüzünden birbirine girdi

Gazeteci İsmail Saymaz ile Zafer Şahin, Libya tezkeresi nedeniyle karşı karşıya geldi. Saymaz'ın bazı generallerin isimlerini vererek Libya konusundaki endişelerini dile getirmesine Şahin, onlar hükümete muhalif sözleriyle itiraz etti.

Gazeteci İsmail Saymaz ve Takvim gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, CNN Türk'te Libya tezkeresi nedeniyle karşı karşıya geldi.

Şahin'in Libya tezkeresi düşman gibi gözüken bazı ülkeleri bile sevindirdi söylerine itiraz eden Saymaz, bu konuda kanıt istedi. Türk askerinin Libya çöllerinde ölmesini istemediğini söyleyen Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı harekat merkezinin korunamayacağını ileri sürdü. Bazı paşaların isimlerini vererek bu görüşlerini destekledi.

Şahin'in Saymaz'ın saydığı paşaların hükümet muhalifi isimler olduğunu söylemesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

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