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Kemal Kılıçdaroğlu Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıktığı video TT oldu

İSTANBUL Havalimanı'na karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anasol-M Hükümeti döneminde de Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıktığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun eski konuşması yeniden gündem oldu.

Türkiye'nin en büyük projelerine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 sene önce de Sabiha Gökçen Havalimanı'na karşı çıktığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun 2001 yılında Sabiha Gökçen için söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu Sabiha Gökçen'e şu sözlerle karşı çıkmış:

''Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer." 

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