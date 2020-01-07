POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu yerli otomobile açıklaması! Elektrikli motor ne ki

Büyük projelere karşı çıkmasıyla bilinen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hedefinde bu kez yerli otomobile karşı çıktı. Karamollaoğlu yerli otomobil için ''Maliyet sorunu var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay'' dedi.

AK Parti'nin umut sattığını savunan Temel Karamollaoğlu, yerli otomobil projesini yerden yere vurdu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV canlı yayınına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, AK Parti'nin artık tek başına iktidarda kalma çoğunluğunu elde edemeyeceğini söyledi.

Ne mantığı var

Türkiye'nin gururu yerli otomobil projesi hakkında da konuşan SP Lideri, "AK Parti 18 yıl sonra hala umut satıyor hala. Elektrikli otomobilin şu anda gündeme getirilmesinin ne mantığı var? Arabayı beğenip beğenmemek değil, 2011 yılında da bir araba çıktı. Ne oldu o? Neden bu kadar gecikildi. Şimdi yeniden bir araba. Onu da 40 milyon dolar ödeniyor, dışarıya yaptırıyorlar. 

Elektrikli motor ne ki

Elektrikli motor ne ki? Biz bunu çok rahat yaparız zannettiler. Farkında değiller ki, elektrikli motorun arabaya tam olarak adapte edilmesi hala başarılamadı.

Maliyet sorunu var, benzinli daha kolay

Maliyet sorunu var. Basit bir motor değil. Benzinli motoru yapmak daha kolay, hazır. Hemen, talimat verildiği zaman yapılır." ifadelerini kullandı.

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