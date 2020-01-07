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Fatih Portakal "Emperyalist olduk" dedi sosyal medyada TT oldu

Fox Tv sunucu Fatih Portakal, Libya'ya giden Türk askerini doğalgaz ve petrol için orada olduğunu iddia etti.

FOX TV sunucusu Fatih Portakal "Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı..

Portakal'ın bu sözlerine Twitter'da #özürdileportakal hashtag'ine atılan binlerce yorumla TT listesine girdi.

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