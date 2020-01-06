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Sarıkamış’ta boz ayının köpeklerle imtihanı

KARS Sarıkamış’ta aç kalan ve kış uykusuna yatmayan boz ayı ilçe merkezine indi. Bir anda karşısında köpekleri bulunan boz ayı ne yapacağını şaşırdı.

Sarıkamış’ta kış uykusuna yatmayan bir boz ayı, aç kalınca ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde yiyecek aramak için dolaşan boz ayı karşısına çıkan köpekler tarafından kıstırıldı. Köpeklerin saldırısından kendini korumaya çalışan boz ayı ile köpeklerin mücadelesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bir süre köpeklerle mücadele eden boz ayı daha sonra ormanlık alana geçerek gözlerden kayboldu.

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