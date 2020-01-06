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Kütahya'da bir evde bıçaklanmış ve yakılmış iki ceset bulundu

KÜTAHYA'da bir evde karnında bıçak darbeleri olan kadın cesedi ile vücudu kısmen yanmış erkek cesedi bulundu. Polis, her iki kişinin de cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

KÜTAHYA Mecidiye Mahallesi Dershane Sokağı'nda bir evde cesetler olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, 50'li yaşlardaki biri kadın iki kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Polisin yaptığı incelemede, kadının karnında bıçak darbelerine rastlandığı, erkeğin de sırt kısmında yanıklar bulunduğu öğrenildi.

Yakınlarının tespitine göre cesetlerin, söz konusu evde birlikte yaşayan Süleyman Özdemir ile Emine Arslan'a ait olduğu belirlendi.

Cesetler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, her iki kişinin de cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

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