Mahkemenin Görkem Sertaç Göçmen kararı vicdanları yaraladı

İSTANBUL Bakırköy’de 2 Ekim 2018’de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi hakim babası savcı Görkem Sertaç Göçmen’in (22) yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen’in tahliyesine karar verildi.

Göçmen hakkında, “Mala zarar verme”, “Kasten öldürmeye teşebbüs” , “Yaralama” ve “Basit yaralama” suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.