Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE"nin hizmete açılış töreninde konuştu. Erdoğan, MİT'in operasyonları ile ilgili olarak önemli mesajlar verirken, 'MİT, şu anda da Libya'da üzerine düşen görevini hakkıyla yerine getiriyor' diye konuştu.

MİT'İN OPERASYONLARI

Teşkilatımız son dönemde Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Teşkilatımız FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u ve mahrem yapılanmasını çözerek devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenmesi için altyapıyı oluşturmuştur. Cemal Kaşıkçı cinayetinde teşkilatımızın oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmeliyettedir.

"MİT, LİBYA'DA GÖREVİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİRİYOR"

Suriye krizinde sahada aktif rol oynayan teşkilatımız, sınır ötesi operasyonların başarıya ulaşmasında büyük rol oynuyor. Şu anda da Libya'da üzerine düşen görevini hakkıyla yerine getiriyor. MİT uluslararası alanda hatırı sayılır, güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor. Sadece bilgi toplayan ve rapor eden bir kurumdan öteye geçen teşkilatımız, bilgiyi muhatapları karşısında diplomasi masasında kullanan bir yere gelmiştir. MİT bu bilinçle istihbarat toplama tecrübesini teknoloji ile harmanlamış ve Suriye örneğindeki gibi sahada fiiliyata dökmüştür.