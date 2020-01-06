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CNN Kasım Süleymani’nin cenaze törenini canlı yayınladı

ABD tarafından vurularak öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin bugün gerçekleşen cenaze törenini canlı yayınlayan CNN, muhabirinin linç edilmesini önlemek için mikrofonda logo kullanmadı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, geçtiğimiz cuma Bağdat'ta, ABD'nin füzeli saldırısıyla hayatını kaybetmesi sonrası İran’da milyonlar sokağa döküldü.

Süleymani’nin cenazesinin ülkeye getirilmesi ve kutsal kabul edilen mekanlarda gezdirilmesinin ardından bu sabah Tahran'da bir cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazının öncesinde ve sonrasında yüz binlerce İranlı yollarda ağıt yakarak ABD aleyhine slogan attı.

MUHABİR KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Milyonlarca kişinin katıldığı söylenen cenaze törenini ABD’li CNN yerinden canlı aktardı.

CNN’in Orta Doğu muhabiri Frederik Pleitgen, canlı yayını cenaze için toplanan kalabalığın arasından yaptı. Ancak CNN muhabirinin mikrofonunda kanalın logosunun olmaması dikkat çekti.

Pleitgen "Birçok kişi 'Kahrolsun ABD' ve 'ABD’ye ölüm!' diye haykırıyor. Kalabalık Trump yönetimine, Trump’a, oldukça saygı duyulan ve DEAŞ’a karşı savaşmış olan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sebebiyle de oldukça kızgın.” ifadelerini kullandı.

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