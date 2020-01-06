Kayak yarışlarında kapıya çarpan sporcu metrelerce sürüklendi

Erzincan Ergan Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini U18-Büyükler eleme yarışlarına ev sahipliği yaptı. Dün teknik toplantı ile başlayan yarışlarda bugün yaklaşık 150 sporcu Türkiye şampiyonasında bir üst lige çıkabilmek için kar üzerinde kayaklarla birlikte, piste kurulan kapılardan geçerek en hızlı aşağıya inmek için yarıştı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya hak kazanacak. Yarışlarla ilgili bilgiler veren Kayak Federasyonu Erzincan Temsilcisi Bülent Demirel, dereceye giren sporcuların Türkiye liglerine gideceklerini kaydetti.

Kapılara çarparak taklalar atan sporcu elendiği için dakikalarca gözyaşı döktü

Yarış esnasında talihsiz kaza yaşayan Erzincanlı sporcu Kübra Cengiz kapılara çarptı. Dengesini kaybeden sporcu metrelerce takla atarak sürüklendi. Kendi sağlık durumunu unutup yarışlara çok çalıştığını söyleyen talihsiz sporcu elendiği için yattığı yerde dakikalarca gözyaşı döktü. Kaza yerine gelen UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kübra Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmayan Cengiz’in diz kapaklarında zedelenme olduğu belirtildi.