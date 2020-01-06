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Ankara'da kayganlaşan yolda kayan minibüsten atlayan yolcu yaralandı

ANKARA'da Ulus-Yenimahalle hattında çalışan bin minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş yukarı çıkmaya çalışırken kaymaya başladı. Bu sırada araçta bulunan bir yolcu, hareket halindeki minibüsten aşağı atlayınca hafif şekilde yaralandı.

ANKARA'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Ulus- Yenimahalle hattında çalışan bin minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. Kısa bir süre ilerleyen minibüs daha sonra kaymaya başladı. Bu sırada araçta bulunan bir yolcu, hareket halindeki minibüsten aşağı atladı. Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, yere düştükten sonra hafif şekilde yaralandı. Kayan minibüs ise kaldırıma çarparak durabildi. Kaza anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ankara kar altında

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan araçları iterek çıkarmaya çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması başlatılırken, kentin çeşitli noktalarında çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Kar, Başkent'te şehirlerarası yollarda da ulaşımı aksattı. Ankara-Kırıkkale yolunun Elmadağ mevkiinde yol karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve temizlik çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi.

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