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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İSTANBUL'da tüm gün süren yağmur trafiği de olumsuz yönde etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre 18.30'da yoğunluk yüzde 80'e ulaştı.

İSTANBUL'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D100 Karayolunda etkisini gösterdi.

Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre 18.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İBB trafik yoğunluk haritası sabah mesai başlangıcında da yüzde 80'leri gösteriyordu.

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