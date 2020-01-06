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Adıyaman'da kardeşlerin miras kavgası 5 yaralı

ADIYAMAN'da kardeşler arasında çıkan taşlı sopalı miras kavgasında 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADIYAMAN merkez Örenli Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen beş kişi arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Alınan bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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