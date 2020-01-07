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Ramo 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 1. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun yayın tarihi de açıklandı. Bir başkaldırı hikayesinin ekseninde dönen Ramo’nun fragmanları da izleyenlerin beğenisini topladı. Peki Ramo dizisi ne zaman başlayacak? İşte Ramo 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV’nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi Ramo ekrana gelmek için gün sayıyor. Ramo ekran serüvenine 14 Ocak Salı başlıyor. Ramo'nun 1. bölümünden çarpıcı bir fragman da yayınlandı.

Show TV’nin yeni dizisi Ramo’nun aksiyon ve duygusal sahnelerle örülü tanıtımı izleyenlerden tam not aldı. Ramo’nun heyecan dolu anları, Selda Bağcan’ın seslendirdiği “Adaletin bu mu dünya?” şarkısı eşliğinde yayınlandı.

RAMO KONUSU NEDİR?
Haksızlığa karşı baş kaldıran ve sevgiyi her şeyin önüne koyan Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışmanın ekrana geleceği Ramo, merak uyandıran hikayesiyle ekran yolculuğuna çıkmaya hazırlanıyor.

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