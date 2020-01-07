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MSB: "Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız"

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, karla kaplı dağlarda terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçiğin yaptığı çalışmalarla verdiği mücadeleye yer verdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, Mehmetçiğin, kış mevsiminde karla kaplı yüksek rakımlı alanlarda yaptığı çalışmaları gösteren bir video yayımlandı.

"Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız." ifadeleri ile başlayan videoda, Hakkari'deki Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2080 rakımlı Tepe Üs Bölgesi, Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Glini Üs Bölgesi ve Tuğtepe Üs Bölgesi ile Hakurk'taki Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde yapılan çalışmaların görüntüleri yer aldı.

Videoda Mehmetçiğin yoğun kar yağışı altında gerçekleştirdiği arazi arama tarama faaliyetleri ile terörle mücadele operasyon görüntülerine yer verildi.

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