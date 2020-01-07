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Fenerbahçe'de yüzler gülüyor

Fenerbahçe devre arası hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya Belek'te bu sabah çalışmalarına devam etti. Çalışmalar esnasında Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolcuların neşesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Neşeli halleri dikkat çekti
Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrıldı. Bir grup oyuncu top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Diğer grupta yer alan futbolcular ise topsuz taktik organizasyonlar üzerinde çalıştı. Ersun Yanal ve futbolcuların antrenman esnasında neşeli halleri dikkat çekti.

Emre yer almadı
Gribal enfeksiyon geçiren ve henüz kampa katılmayan kaptan Emre Belözoğlu antrenmanda yer almadı. Kampa dahil olan Luiz Gustavo, Jailson ve Mauricio Isla'nın ise akşam yapılacak idmana katılacağı öğrenildi.
Fenerbahçe, akşam gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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