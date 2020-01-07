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Hariri tatlısı tarifi pekmezin en lezzetli hali

Hariri tatlısı nasıl yapılır diye soranlar için hariri tatlısı tarifini hazırladık. Ana malzemesi pekmez olan hariri tatlısı için gerekli malzemeler listesi ve yapılışın püf noktaları haberimizde.

Pekmezle yapılan nefis muhallebili hariri tarifini sizler için hazırladık. Hem lezzetli, hem kolay hem de eski tariflerden biri olan hariri için gerekli malzemeler listesinde 1 litre süt, yarım çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı dut pekmezi, 1 paket vanilya, 2 tatlı kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz var.

Hariri yapılışı ise şöyle:

Yarım çay bardağı süt ile nişastayı iyice karıştırın. Kalan süt, vanilya ve şekeri tencereye alıp pişirin. Tarçın ve pekmezi ekleyip 1-2 dakika daha kaynatın. Bir yandan karıştırırken nişastalı sütü karışıma ekleyin. Karıştırarak bir kaç dakika pişirin. Ceviz ekleyin ve kaselere paylaştırın. Soğuduktan sonra üzerini süsleyerek servis yapın.

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