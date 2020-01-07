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Berfin Özek'e asitli saldırıda karar çıktı! Özek’in avukatı Mehtap Sert karşı çıktı

Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 'kasten yaralama'dan 12 yıl hapis cezası verildi.

Berfin Özek'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik İskenderun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın 4. duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Çeltik'e 'kasten yaralama' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

Kasten yaralama suçu

Davanın üçüncü duruşmasında mütalaasını sunan savcı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından verilen kati rapora binaen sanığın "Kasten yaralama" suçundan ceza almasını istemişti.

"Raporda asidin vücuda verdiği zarar değerlendirilmedi"

Özek’in Avukatı Mehtap Sert, mahkemeden ikinci kez kati rapor talebinde bulunduklarını ancak taleplerinin kabul edilmediğini belirtmişti. Sert, sanığın “Kasten öldürme” suçunda cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, raporda asidin vücuda verdiği zarar değerlendirilmediğini dolayısıyla yetersiz olduğunu söylemişti.

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