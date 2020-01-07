Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde İsrail'in payı var mı? Netanyahu açıkladı

Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ve İran arasında büyük bir gerilim yaşanıyor. Karşılıklı açıklamalarla gerginlik tırmanırken İsrail'den de bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıda İsrail'in de payı var iddialarına yanıt verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığını söyledi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Başbakan Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesinde bölgesel gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Bu gerginliğe dahil edilmemeliyiz

Netanyahu'nun toplantıda güvenlik kabinesine hitaben, "Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda İsrail'in payının olmadığı, bu nedenle de ülkesinin ABD ile İran arasındaki gerginliğe dahil edilmemesi gerektiğini" dile getirdiği kaydedildi.

Buna karşın, Netanyahu'nun bakanlarına ABD'ye desteği ön plana çıkararak, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin basına konuşabileceklerini söylediği de belirtildi.

İran'ın İsrail'i vurma ihtimali çok düşük

Toplantıda ayrıca İsrailli üst düzey askeri yetkililerin güvenlik kabinesine Süleyamani'nin öldürülmesi nedeniyle İran'ın misilleme olarak İsrail'i vurma ihtimalinin çok düşük olduğunu aktardığı kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.