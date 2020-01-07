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Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

KAYSERİ’nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Kayseri Malatya karayolu üzeri ilçeye bağlı Olukkaya mevkinde yolcu otobüsü devrildi. Kazanın ardından çok sayıda jandarma, 112 ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekipler olay yerine güçlükle ulaşabildi

Yoğun tipi ve kar yağışının etkili olduğu bölgede kaza yerine güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere nakletmeye başladı.

Ekiplerin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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