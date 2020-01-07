Ozan Tufan: Fenerbahçe'ye bir borcum vardı

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, ''Benim, Fenerbahçe'ye bir borcum vardı ve Fenerbahçe'yi 29. şampiyonluğu kazandırmak için buraya geldim, en büyük hedefim Fenerbahçe'de 29. şampiyonluğu yaşamak.'' dedi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ozan Tufan, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

''Sergen hoca, kendisinin düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi, sorumluluk aldı. Kendisine minnettarım. Kendisine ve ekibine teşekkür ederim." diyen Ozan Tufan şunları ifade etti;

''Bana inananlar vardı, inanmayanlar vardı ancak ben, bana inananları mahcup etmedim. Çok daha iyi olacağım ve Fenerbahçe'ye daha fazla katkı sağlayacağım. Benim, Fenerbahçe'ye bir borcum vardı ve Fenerbahçe'yi 29. şampiyonluğu kazandırmak için buraya geldim, en büyük hedefim Fenerbahçe'de 29. şampiyonluğu yaşamak. Biz şampiyonluğa kenetlenmiş durumdayız, buna inanıyoruz! Çok daha fazla konsantreyiz ve taraftarımız da arkamızda olduğu sürece bu yolun sonunda şampiyonluk göreceğiz.

''Hocam nerede oynamamı isterse Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyorum''

Ben orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum, eğer bir pozisyonda eksik varsa orada oynamaya çalışıyorum, diğer futbolcularda aynı şekilde katkı sağlıyor. Hocam nerede oynamamı isterse Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyorum. Emre abi ve Gustavo farklı özellikleri olan, tecrübeli isimler. İkisiyle de oynarken keyif alarak oynuyorum. Tercihi hoca yapıyor. Biz sahaya çıktığımızda orada yüzde 100 oynamak zorundayız. Sahada yüzde 100'ünü vermeyen biri olursa verim alamayız."