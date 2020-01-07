Esrarla yakalanan genç kadın gülerek gittiği adliyen tutuklanarak döndü

BOLU'da yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo 894 gram esrarla yakalanan Seda Altunbaş Eker, gülerek gittiği mahkemede tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde, TEM yolunda yaptığı yol uygulamasında İstanbul yönüne giden yolcu otobüsünü durdurdu.
3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi
Otobüste narkotik köpeği 'Sezar' ile arama yapıldı. Narkotik köpeği otobüste yolcu olarak bulunan Seda Altunbaş Eker'in çantasının yakınında tepki verdi. Çanta açıldığında 3 paket halinde 3 kilo 894 gram esrar ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı
Gözaltına alınan Seda Altunbaş Eker, önceki gün adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülürken gülmesi ile dikkat çeken Seda Altunbaş Eker, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.
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