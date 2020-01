Burak Yılmaz'dan 'Arda Turan Beşiktaş'a gidecek' iddiasına yanıt

Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Arda Turan'ın Beşiktaş'a gideceği iddiaları üzerine ''Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Arda ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur.'' dedi.

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Burak Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Sezonun ilk yarısında beklentinin altında kaldık ve bunun tek sorumlusu da futbolcular. Aramızda konuştuk ve Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz, her şey çok daha iyi olacak.

''Tek dileğim şampiyon olmak''

Beşiktaş'a ilk imzamı atarken de çok dua ettim; Beşiktaş benim son imzam olsun. Teklifler olacaktır, oluyor, oldu! Beşiktaş benim için başka bir duygu, bunu anlatamam. Allahımdan tek dileğim Beşiktaş'ta şampiyon yaşamak.

Futbolu burada bırakmayı çok istedim. Allah'ta bunu nasip etti. Aklımda, fikrimde, çalışmalarımda hep bu var. Beşiktaş ile kupa kaldırmak istiyorum.

''Arkadaşlarımı hedef aldığım söylendi''

Başka santraforlar gol atamadığı zaman, yorumcu ağabeylerimiz "Top atamıyor" diyor, ben atamadığım zaman "Gol atamıyor" diyor, ben de bu yönde konuştum ancak arkadaşlarımı hedef aldığım söylendi, böyle bir şey yok. Şampiyonluk şansımız çok yüksek! Neden? İlk maçımız Sivasspor ile. İçeride oynuyoruz, taraftarımız bizimle, kazanırsak fark 4 olacak! Şampiyonluğa çok inanıyoruz.

''Şampiyonluk şansımız çok yüksek''

Grubumuzda her takım lider olarak da çıkabilir. Gruptan çıkamayabilir de. Ama biz kendimize güveniyoruz. Neler yapabileceğimizi elemelerde gösterdik. Şenol Güneş de şu an çok özel ve hak ettiği yerde. Halk bir bütün oldu. Umarım bu birliktelik Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder.''

''Önceliğimiz Türkiye Ligi''

''Avrupa'da Başakşehir dışında temsilcilerimiz kötü performans sergiledi. Bunun nedeni ne?" sorusuna yanıt veren Burak, "Avrupa'ya konsantre olamadık diyemem ama önceliğimiz Türkiye Ligi olduğu için kendi adımıza başarısız olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

''O gün 15 kişi de olsak bir şey değişmeyecekti''

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçı ile ilgili konuşan golcü oyuncu, ''Fenerbahçe maçında bir tepki verseydik de değişecek bir şey yoktu. Hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır vardı ve 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey değişmezdi. Hakemlerin üzerinde baskı var, hata yapabilirler, Allah yardımcıları olsun ama hakem hatalarından dolayı biz birazcık fazla yara aldık." dedi.

''Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur''

Arda Turan'ın Başakşehir'le sözleşmesini feshetmesini yorumlayan Burak, ''Beşiktaş'ın Arda Turan ile ilgili bir tasarrufu varsa Beşiktaş'ın Burak Yılmaz vasıtasına ihtiyacı yoktur. Bu haberler hem Beşiktaş'a hem de Arda'ya saygısızlıktır. Arda'nın gönlünü biliyorum, kalbini biliyorum, inşallah gönlüne göre olur. İstenmeyen durumunda olmak, Arda ile ilgili çıkan haberleri görünce üzülüyorum. 3 sene önce Türkiye'nin en iyisiydi. Arda'nın da hataları var. Ama neden Arda'ya karşı böyle davranıyoruz onu da bilmiyorum. Türk insanı mutsuz olur ama mutlu eder karşısındakini. Arda Turan çok karakterli bir adamdır." ifadelerini kullandı.

''Cenk Tosun'a tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur"

Burak Yılmaz, ''Cenk Tosun'un ayrılması gündemde. Kendisine ne gibi bir mesaj verirsin?'' şeklindeki soruya ''Cenk Tosun'a tek söyleyeceğim şey Come to Beşiktaş olur. Allah kalbine göre versin." yanıtını verdi.

''Gol ketçap gibidir. Sıktıkça devamı gelir"

Sezona kötü bir başlangıç yaptığını belirten Burak, ''Sezona çok talihsiz başladım. 7 maç kaçırdım baktığınız zaman. 5 gol atmışım. Az bir sayı. İnşallah gol krallığında rakiplerime yetişeceğim. Gol ketçap gibidir. Sıktıkça devamı gelir." dedi.

''Bana da ihtiyaç olursa seve seve gereğini yaparım''

''Dünya Kupası'nda oynamak hedefinde var mı?'' şeklindeki soruya yanıt veren Burak, "Geçen Şenol Hoca ile konuştuk. Hocamın gönlünde var. İnşallah ben de sağlıklı ve fit olurum. Bana da ihtiyaç olursa seve seve gereğini yaparım. Eğer fit ve sağlıklı bir durumda olursam 2022 Dünya Kupası'nda da milli takım forması giymek isterim." dedi.