Joel Embiid'in parmağı çıktı görenlerin içi burkuldu
NBA maçında Philadelphia'nın yıldız basketbolcusu Joel Embiid yaşanan bir ribaund pozisyonunda sakatlık geçirdi. Bu pozisyonun ardından yıldız ismin parmağının çıktığı görüldü.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ağırladığı Oklahoma City Thunder'ı 120-113 mağlup ettiği mücadeleyi 6 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.
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Philadelphia'nın yıldız basketbolcusu Joel Embiid yaşanan bir ribaund pozisyonunda sakatlık geçirdi. Bu pozisyonun ardından yıldız ismin parmağının çıktığı görüldü.
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Yaşanan bu üzücü olay anında seyircilerin de büyük bir şok yaşadığı dikkatlerden kaçmadı.
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Sakatlığa rağmen oyuna devam eden Joel Embiid mücadeleyi 18 sayıyla tamamladı.
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