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Avustralya'da 'mega yangın' endişesi

AVUSTRALYA'da Eylül ayında başlayan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınların, önümüzdeki birkaç gün içinde yağmurların durmasından sonra daha da şiddetlenmesinden endişe ediliyor.

İngiliz Daily Telegraph gazetesine göre Avustralyalı uzmanlar, New South Wales eyaletindeki yangınların, rüzgarın etkisiyle Victoria'daki alevlerle birleşerek bir "mega yangına" dönüşebileceğini söylüyor.

11 milyon futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı

Bu yıl her zamankinden erken başlayan yangınlar şimdiye kadar sekiz milyon hektarlık bir alanı, yani yaklaşık 11 milyon futbol sahası büyüklüğündeki bir alanı küle çevirdi.

Toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği, yüz milyonlarca hayvanın telef olduğu yangınlarda on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Avustralya'da normalde en fazla yangın Ocak ve Şubat aylarında görülüyor. Yangınlar, yağış mevsimiyle birlikte havaların serinlemeye başladığı Mart'a kadar devam ediyor.

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